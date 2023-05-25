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الخميس، 25-05-2023 12:31 م

الفيصلي يعود لصدارة درع المئوية بثنائية بالسلط

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الوكيل الإخباري - عاد فريق الفيصلي إلى صدارة درع اتحاد الكرة "المئوية"، بعد أن اجتاز نظيره السلط بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأربعاء.   

وافتتح المهاجم الغاني جون انطوي التسجيل لفريق الفيصلي عند الدقيقة 65، قبل أن يعزز اللاعب الشاب قصي المنصوري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 78.

ورفع الفيصلي رصيده من النقاط للنقطة التاسعة ووحيدا في الصدارة، فيما تراجع السلط للمركز الحادي عشر وبرصيده نقطة واحدة.

وتختتم منافسات الجولة الخميس بمواجهتين، حيث يلتقي سحاب والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، فيما يواجه مغير السرحان نظيره شباب العقبة عند الساعة التاسعة والنصف مساء.  

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