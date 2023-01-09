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الإثنين، 09-01-2023 04:13 م

الفيصلي ينهي المطالب المالية للناطور وأبو جعفر

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الوكيل الإخباري - سدد النادي الفيصلي، مستحقات المدرب السابق صلاح أبو جعفر، واللاعب السابق في فريق كرة القدم فادي الناطور، في إطار مساعي الإدارة لإنهاء متطلبات اللاعبين والمدربين.

ويأتي ذلك بهدف الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفيصلي المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وأكد الفيصلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس النادي أحمد وريكات، ساهم بتوفير جزء من متطلبات اللاعبين المادية.

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ومنح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرصة حتى شهر مارس المقبل، للأندية لتسديد مستحقات لاعبيها تمهيدا للمشاركة في البطولات الآسيوية.

 


 

 

 

 

ملاعب 

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