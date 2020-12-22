الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

خطة امنية للدورة التكميلية للثانوية العامة

قراران حكوميان بشأن الرواتب وحظر الجمعة الشامل

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

بشرى سارة لاهالي عمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

تحذيرات هامة حول المنخفض الجوي القادم

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : اخذ مرضى السرطان للقاح كورونا تحدده المناعة

الصحة توضح للوكيل : اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون بجرعتين

الثلاثاء، 22-12-2020 01:37 م

الهلال يهدي النصر صفقة مدوية

158C20A440349


الوكيل الإخباري _ أعلن نادي الهلال، انسحابه من إحدى الصفقات الكبرى التي سعى لحسمها خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
اضافة اعلان

والهلال دخل في مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب جيانغسو سونينع الصيني، من أجل تعويض رحيل مواطنه كارلوس إدواردو، الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر للمهاجم السوري عمر خربين خلال الفترة القادمة.


وأكدت صحيفة "البلاد" أن إدارة الهلال لا تفكر حاليا في التعاقد مع تيكسيرا بسبب المطالب المالية العالية التي يطلبها اللاعب ووكيل أعماله.

وأوضحت الصحيفة، أن تيكسيرا يطلب الحصول على 7 ملايين يورو، راتب سنوي، وهو المبلغ الذي يجده الهلال كبيرا جدا وتم رفضه وإنهاء المفاوضات معه.

وبات تيكسيرا الذي يحق له حاليا التوقيع لأي نادي مجانا بعد انتهاء عقده مع فريقه الصيني، خيارا متاحا أمام إدارة النصر، التي دخلت في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي للتعاقد معه لدعم الفريق في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه بدوري المحترفين.

ترقب برازيلي

كشفت "folhago" أن أندية البرازيل تترقب موقف تيكسيرا من العروض التي تلقاها مؤخرا، وتسعى للتفاوض معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابعت أن أندية فاسكو دا جاما، وكورينثيانز، وأتلتيكو مينيرو، تسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، إلا أن الراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه مع فريقه الصيني، يهدد أحلامهم في الظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تيسكيرا من الوارد عدم رغبته في العودة إلى البرازيل، خاصة بعد تأقله على الحياة في الصين، وحصد لقب الدوري مع فريقه مؤخرا في إنجاز تاريخي للنادي.


المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1da688c6-2649-48bc-8f2a-5f632b2451bc

مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد.. بـ قرار نهائي

_109355531_d49e9f58-d688-46c3-9aac-6b5d13c3276a

راموس يقرر مغادرة ريال مدريد

5fe18a534c59b7781c438f8a

ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني

salah-2-1200x675

ليفربول لا يرغب في بيع محمد صلاح

saaa-1-1200x675

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الجماهير لعام 2020

أخبار متعلقة
1-1378556

الكشف عن صفقة الهلال الجديدة

النصر-والهلال-في-ديربي-الرياض

النصر يحرض نجم الهلال على التمرد.. كواليس خطيرة

SLMAN-1200x675

نادي الهلال يتفق مع سلمان الفرج على تجديد العقد

الهلال-10-799x566

الهلال يعلن عن قائمة الراحلين عن الفريق

cca38aab-a71c-4ea8-85c0-ae8e8d121421

الهلال يشارك في مونديال 2021 بدون التتويج الآسيوي.. اقتراح مثير

17939C6340531

اعتراف صادم من نجم الهلال.. تسريب مثير