الهلال يهدي النصر صفقة مدوية

الوكيل الإخباري _ أعلن نادي الهلال، انسحابه من إحدى الصفقات الكبرى التي سعى لحسمها خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.اضافة اعلان
والهلال دخل في مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب جيانغسو سونينع الصيني، من أجل تعويض رحيل مواطنه كارلوس إدواردو، الذي انتقل إلى شباب أهلي دبي، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر للمهاجم السوري عمر خربين خلال الفترة القادمة.
وأكدت صحيفة "البلاد" أن إدارة الهلال لا تفكر حاليا في التعاقد مع تيكسيرا بسبب المطالب المالية العالية التي يطلبها اللاعب ووكيل أعماله.
وأوضحت الصحيفة، أن تيكسيرا يطلب الحصول على 7 ملايين يورو، راتب سنوي، وهو المبلغ الذي يجده الهلال كبيرا جدا وتم رفضه وإنهاء المفاوضات معه.
وبات تيكسيرا الذي يحق له حاليا التوقيع لأي نادي مجانا بعد انتهاء عقده مع فريقه الصيني، خيارا متاحا أمام إدارة النصر، التي دخلت في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي للتعاقد معه لدعم الفريق في ظل المستوى المتذبذب الذي يقدمه بدوري المحترفين.
ترقب برازيلي
كشفت "folhago" أن أندية البرازيل تترقب موقف تيكسيرا من العروض التي تلقاها مؤخرا، وتسعى للتفاوض معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابعت أن أندية فاسكو دا جاما، وكورينثيانز، وأتلتيكو مينيرو، تسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي، إلا أن الراتب السنوي الضخم الذي يتقاضاه مع فريقه الصيني، يهدد أحلامهم في الظفر بخدماته.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تيسكيرا من الوارد عدم رغبته في العودة إلى البرازيل، خاصة بعد تأقله على الحياة في الصين، وحصد لقب الدوري مع فريقه مؤخرا في إنجاز تاريخي للنادي.
المصدر : ملاعب