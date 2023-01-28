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السبت، 28-01-2023 03:34 م

برشلونة وريال مدريد يتنافسان على لقب بطل الشتاء

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الوكيل الإخباري - تختتم مباريات الدور الأول لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهتين بين جيرونا وبرشلونة وريال مدريد وريال سوسييداد، ستحددان "البطل الشرفي للشتاء"، ضمن الجولة 19 من الليغا.

ويتفوق برشلونة على غريمه التقليدي وحامل اللقب ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط، حيث يمتلك 44 نقطة، مقابل 41 للريال، ولكل منهما مباراة مؤجلة، بينما يحل ريال سوسييداد ثالثاً برصيد 38 نقطة، وخلفه يأتي كل من أتلتيكو مدريد وفياريال ولكل منهما 31 نقطة.

وسيتعين على إشبيلية بقيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي إعادة ترتيب الأوراق والتعافي من الإحباط حينما سيستقبل إلتشي، صاحب المركز الأخير الذي لم يحقق أي انتصار بعد في البطولة ويبتعد بعشر نقاط عن صاحب المركز قبل الأخير، قادش. وبالمثل سيتعين على ريال سوسييداد طي صفحة كأس الملك حينما سيزور ريال مدريد الأحد القادم، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويتوجه فريق المدرب إيمانول ألغواسيل إلى مدريد وهو يحتل المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الأبيض، ويصل للمباراة بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية.

بدوره يأمل ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاثة بعد انتصاره الثمين في سان ماميس الجولة الماضية أمام بلباو، وذلك عقب الصورة الباهتة التي قدمها فريقه في نهائي كأس السوبر بالرياض أمام برشلونة.

وستقام المباراة يوم الأحد، بعد يوم من مواجهة جيرونا أمام برشلونة في مباراة يسعى "البلاوغرانا" فيها بقيادة تشافي هرنانديز لمواصلة مسيرتهم الجيدة من الانتصارات، بعد تأهلهم لنصف نهائي الكأس وانتصارهم الأخير في الليغا، السابع لهم في آخر ثماني جولات، على حساب خيتافي، حيث سيمثل الفوز ضمان الفريق الفوز بلقب بطل الشتاء الرمزي، الذي سيضاف للقبه في كأس السوبر.

ويحل جيرونا في منتصف الجدول برصيد 21 نقطة، ويأتي للمباراة مفعماً بالأمل بعد سبع جولات متتالية دون هزيمة، في مسيرة انتهت الجولة الماضية حينما سقط بخيبة أمل كبيرة أمام فياريال في الوقت الإضافي من ركلة جزاء.

وسيختتم فريق "الغواصات الصفراء" الجولة يوم الإثنين، حينما سيستضيف رايو فاييكانو على ملعب لاسيراميكا، سعياً لانتصار يعيده للمربع الذهبي الذي يحتله أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف. وقبلها سيكون أتلتيكو مدريد قد حسم مواجهته الصعبة في ملعب السادار أمام أوساسونا الأحد، حيث يحل الفريق المستضيف ثامناً برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال بيتيس السادس.

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