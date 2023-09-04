برشلونة يشهد حدثا غائبا منذ 27 عاما

الوكيل الإخباري - يعيش نادي برشلونة حدثا نادرا في الموسم الحالي لم يمر به الفريق الكتالوني منذ 27 عاما.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يدخل برشلونة الموسم الحالي تاركا القميص رقم 10 خاليا لأول مرة منذ توحيد الأرقام في موسم 1995-1996.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه ظهرت شكوك بأن جواو فيليكس، المنضم حديثا للبارسا، قد يرتدي القميص رقم 10، قبل أن يتبين أنه حصل على رقم 14.

وأوضحت أن الحالة الوحيدة التي قد يتغير فيها الوضع الحالي أن ينجح برشلونة في تسجيل لامين بامال كلاعب في الفريق الأول، وبالتالي سيكون من حقه تغيير قميصه إلى رقم 10.



وذكرت أن القميص الذي حمله ليونيل ميسي ورونالدينيو على الأغلب سيظل خاليا حتى يناير/كانون الثاني المقبل على الأقل.

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وكان أنسو فاتي آخر من يرتدي القميص رقم 10، قبل أن ينتقل إلى برايتون على سبيل الإعارة في نهاية الميركاتو الصيفي.

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