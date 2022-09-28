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الأربعاء، 28-09-2022 04:51 م

برشلونة يكشف السبب الرئيسي الذي سيمكنه من استعادة ميسي الموسم المقبل

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الوكيل الإخباري - كشف إدوارد روميو، نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية، عن مدى إمكانية نجاح البارسا في إعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف الفريق الكتالوني العام المقبل.

وقال إدوارد روميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأربعاء: ”عودة ليونيل ميسي العام المقبل قابلة للتطبيق للغاية بالنسبة لنا، لأنه سيصل مجانا، لن نواجه أي مشاكل في تسجيل اللاعبين في عام 2023“.

وأوضح: ”برشلونة سيكون في وضع جيد مالياً خلال السنوات الخمس المقبلة، أنقذنا النادي من الإفلاس لكننا ما زلنا نعاني من الناحية المالية ونحتاج إلى الكثير من التقشف والصرامة والعمل الذي يجب أن نقوم به“.

ودأبت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية في الحديث عن أن نادي برشلونة لا يزال يستهدف عودة النجم الأرجنتيني لصفوفه.

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وحسبما ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن المشكلة الرئيسية لعودة ميسي لبرشلونة تتمثل بتردي العلاقة بين اللاعب ورئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، بعد انتقال النجم الأرجنتيني لباريس سان جيرمان.


وتوقعت الصحيفة أن تكون عودة ميسي للبلوغرانا من خلال تنظيم حفل تكريمي له، هذا إلى جانب جعله سفيرا للنادي، واقتراح عرض ”منصب استشاري“ أو ”سكرتير فني“ متعاون مع المدير الرياضي.

وكانت صحيفة ”إل موندو“ قد نشرت، مؤخرا معلومات تتعلق بشروط تجديد عقد ميسي عام 2020 والتي لم تحدث في نهاية المطاف.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ومن أجل مواصلة اللعب مع برشلونة إلى ما بعد نهاية عقده الذي كان سينتهي في يونيو 2021، كان مستعدا، في عام 2020 في خضم انتشار وباء كورونا، لقبول خفض راتبه بنسبة 20%، لكن طلب استرداده خلال العامين التاليين بفائدة 3%، وطالب بمكافأة قدرها 10 ملايين يورو للتجديد وتخفيض الشرط الجزائي إلى مبلغ رمزي قدره 10 آلاف يورو.

وحقق ميسي انتصاره الدولي رقم 100 بتسجيله هدفين من ثلاثية منتخب بلاده في مرمى جامايكا خلال مباراة ودية استعدادية لمونديال 2022 في مدينة نيوجيرسي، ليصبح المنتخب الأرجنتيني أقرب إلى السلسلة القياسية لإيطاليا من دون خسارة.

ورفع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 35 عاماً رصيده من الأهداف الدولية إلى 90 هدفاً في 164 مباراة، بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني من المباراة على ملعب ”ريد بول أرينا“.

 

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