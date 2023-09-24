بعد إصرار الأندية وتطبيق العقوبات.. هل تهبط أندية المحترفين للدرجة الأولى؟

الوكيل الإخباري - "على قلب رجل واحد".. هكذا كان موقف أندية المحترفين خلال الجولة السادسة من الدوري الأردني لكرة القدم في ظل تنفيذ الأندية قرارها الذي اتخذ بالإجماع بمقاطعة الجولة الماضية وذلك لتحقيق مطالب كانت قد رفعتها لاتحاد الكرة.



وغابت الأندية 12 عن الجولة السادسة وسط تلويح من قبل الاتحاد بتطبيق لوائح العقوبات بحق الأندية، وسط تساؤلات عدة تجول في خلد الشارع الرياضي المحلي أبرزها ماذا سيفعل الاتحاد في حال إصرار الأندية على تعليق مشاركتها بالدوري؟ وهل سيقوم الاتحاد بإعلان هبوط 12 ناديا إلى الدرجة الأولى؟ أم أنه سيكتفي باتخاذ عقوبات تنبيهية مع اتخاذ قرارات لاحقة بتعليق العقوبات والصفح عن الأندية؟.. كلها أسئلة بانتظار الإجابة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتنص المادة 41 من اللائحة التأديبية للموسم الكروي 2023-2024 على:



في حال أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم -مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المتغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (3-0) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك- توقع بحق النادي العقوبات التالية:



- إذا كان الانسحاب أو التغيب في بطولة دوري المحترفين يستبعد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة.



- يغرم النادي بـ100 ألف دينار ويهبط إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها.



وفي الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأردني لكرة القدم أمس السبت، عقد خلوة للتركيز على الدوري الأردني تعقد أندية المحترفين مساء اليوم الأحد، اجتماعا في مقر النادي الفيصلي لمناقشة تعليق مشاركتها في البطولة.

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