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الثلاثاء، 15-08-2023 04:47 م

بعد صراع مع الأهلي.. بيراميدز يعلن رسميا صفقة بوبو

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي بيراميدز، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فريق فيوتشر بعد صراع مع الأهلي.

وأتم بيراميدز، الصفقة الثالثة من صفوف فيوتشر بعد التعاقد مع محمود مرعي، ومهند لاشين.

وتفاوض الأهلي وبيراميدز لضم بوبو في الموسم الجديد، لكن الفريق الأحمر انسحب من المفاوضات بعدما تقدم بيراميدز بعرض مالي أكبر.

ويبلغ بوبو، 23 عاما، ولعب في نادي وادي دجلة قبل رحيله إلى فيوتشر.

وسجل بوبو، مشاركته الدولية الأولى يوم 18 يونيو/حزيران الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة (3-0).

وتوصل بيراميدز لاتفاق أيضا لضم محمد عادل "أمو" لاعب فريق مصر المقاصة.

وتعاقد بيراميدز مع ثنائي الزمالك يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر بخلاف ثلاثي فيوتشر والمهاجم الكونغولي فيستون مايلي.

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