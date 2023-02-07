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الثلاثاء، 07-02-2023 03:13 م

بنزيما يقتنص جائزة جديدة في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - حصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على جائزة جديدة، بعدما قاد ناديه ريال مدريد لحصد لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ومنحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، جائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم، إلى كريم بنزيما، بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها.

ولم يتمكن بنزيما، من الحضور لاستلام الجائزة، بسبب الإصابة، وحضر بدلًا منه إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، أن جائزة بنزيما مستحقة، بعد أن خاض 46 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 44 هدفًا وصنع 15 آخرين، وتوج بجائزتي هداف الليجا والتشامبيونزليج.

ويفقد ريال مدريد، جهود كريم بنزيما في منافسات كأس العالم للأندية، حيث تعرض للإصابة في لقاء فالنسيا الخميس الماضي.

يذكر أن كريم بنزيما توج بجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم للعام الماضي 2022.

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