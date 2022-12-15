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الخميس، 15-12-2022 01:31 م

بوجبا يطلق على جريزمان اسما جديدا

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الوكيل الإخباري -  أطلق بول بوجبا، الذي غاب عن مونديال قطر 2022 للإصابة، على أنطوان جريزمان، الذي تم اختياره أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس العالم التي تفوق فيها المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0)، اسم "جريزمان كانتي".

وأراد بوجبا، بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، تكريم نجولو كانتي على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي غاب عن تشكيلة ديدييه ديشامب بسبب الإصابة أيضا، وكذلك تكريم جريزمان، الذي يقدم أداء مميزا في البطولة.

وعاد لاعب أتلتيكو مدريد للقيام بدور رئيسي مع منتخب بلاده، حيث يلعب بين الخطوط في دور مختلف عن المعتاد، كما أن رؤيته وتمريراته وقدرته على قراءة المباريات وحتى أدواره الدفاعية، كانت حاسمة في وصول فرنسا إلى النهائي أمام الأرجنتين.

وسيحاول منتخب الديوك الحفاظ على اللقب، في الوقت الذي سيقاتل فيه ميسي لتتويج مسيرته بالكأس الذهبية.

يذكر أن منتخب فرنسا سيواجه يوم الأحد القادم، نظيره الأرجنتيني، في الدور النهائي لكأس العالم، بينما سيواجه المغرب منتخب كرواتيا يوم السبت في لقاء تحديد المركز الثالث.

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