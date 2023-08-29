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الثلاثاء، 29-08-2023 04:24 م

تحرك عاجل من مانشستر يونايتد لضم نجم توتنهام

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الوكيل الإخباري - يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تدعيم صفوفه، في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أجرى يونايتد اتصالا ببيير إيميل هويبرج، بشأن ضمه من صفوف توتنهام هوتسبير.

ويتبقى عامان في عقد الدولي الدنماركي رفقة توتنهام، ومن المتوقع أن يسمح السبيرز له بالرحيل، حال تلقى عرضا مناسبا.

وكان هويبرج قريبا من الانتقال لأتلتيكو مدريد في وقت سابق من سوق الانتقالات الجارية.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مرتين فقط كبديل رفقة توتنهام هذا الموسم، وسبق أن عمل مع إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عندما أشرف الهولندي على تدريب فريق بايرن ميونخ الرديف في 2013.

كما سبق وأن حاول تين هاج ضم هويبرج لصفوف أياكس، قبل أن يفضل الدنماركي الانتقال من ساوثهامبتون إلى توتنهام في 2020.

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