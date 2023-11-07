تشيلسي يسقط توتنهام في مباراة مجنونة

الوكيل الإخباري - حقق تشيلسي انتصار مثير على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (4-1)، مساء الإثنين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثلاثية تشيلسي كول بالمير (35) ونيكولاس جاكسون (75- 94- 97)، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد ديان كولوسيفسكي (6).



وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني.



شكل توتنهام الخطورة الأولى في المباراة، بطلب سون الكرة داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة أرضية أمسك بها سانشيز.



وافتتح توتنهام التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة، وذلك من هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى كولوسيفسكي في الجانب الأيمن، ليتوغل حتى وصل إلى داخل المنطقة مسددا بعدها كرة اصطدمت بكولويل وغيرت اتجاهها مخادعة سانشيز وسكنت الشباك.



وبحث السبيرز عن إضافة الهدف الثاني سريعا في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من بورو من على حدود المنطقة، أمسك بها سانشيز.



وأهدر تشيلسي فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 11، بعد تلقي جاكسون بينية من سترلينج داخل المنطقة، ليتلاعب بفان دي فين وسار قبل أن يسدد كرة أرضية تألق فيكاريو في التصدي لها.



ونجح تشيلسي في تعديل النتيجة في الدقيقة 21 عبر سترلينج، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتلغي الهدف لوجود لمسة يد على الإنجليزي.



وزادت إثارة المباراة في الدقيقة 28، بعد تسجيل تشيلسي هدف التعادل عبر كايسيدو، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على جاسكون الذي أثر على رؤية الحارس للكرة.



ولكن وبعد تأكيد الفار على صحة القرار، كشفت المراجعة تدخل عنيف من روميرو على إنزو، ليعود حكم اللقاء ويشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني ويحتسب ركلة جزاء نفذها بالمير بنجاح في الدقيقة 35 ليعدل النتيجة لتشيلسي.



وتوالت الضربات على توتنهام بعدها بتعرض كل من فان دي فين وماديسون للإصابة، ليغادرا أرض الملعب في الدقيقة 45، ويحل مكانهما كل من رويال وهويبرج، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بتسديدة من بالمر من على حدود المنطقة في الدقيقة 47، مرت بقليل إلى جوار القائم.



ولم تتوقف معاناة توتنهام عند هذا الحد، بل تعرض أودوجي للبطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء بعد تدخل مع سترلينج في الدقيقة 55، ليكمل السبيرز اللقاء بتسع لاعبين.



وكاد تشيلسي أن يستغل الطرد بعدها مباشرة، بمتابعة جاكسون الخالي من الرقابة تماما لعرضية داخل منطقة ال6 ياردة، مسددا رأسية أبعدها هويبرج من على خط المرمى.



وفي الدقيقة 61، سدد جيمس كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.



وأهدر تشيلسي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68، بتلقي كوكوريلا بينية مميزة، ليراوغ بورو وينفرد بفيكاريو، مسددا من داخل المنطقة كرة تألق الإيطالي في التصدي لها.



وترجم تشيلسي أفضليته العددية بإضافة الهدف الثاني في الثاني في الدقيقة 75، بتلقي سترلينج بينية لينفرد بفيكاريو داخل المنطقة، مفضلا بعدها التمرير إلى جاكسون إلى جواره، والذي سجل بسهولة في الشباك.



وكاد توتنهام أن يصعق تشيلسي بهدف التعادل في الدقيقة 86، بمتابعة بنتانكور الخالي من الرقابة داخل المنطقة، عرضية من مخالفة مسددا رأسية مرت بغرابة إلى جوار القائم.



وحاول سون مباغتة تشيلسي بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن تألق سانشيز في التصدي لها.



وأطلق تشيلسي رصاصة الرحمة على توتنهام بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بصورة مماثلة للهدف الثاني، بانطلاق من جالاجار في الجانب الأيمن، مرسلا عرضية أرضية داخل المنطقة تابعها جاكسون بتسديدة سكنت الشباك.



ووقع جاكسون على الهاتريك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بتلقيه بينية مميزة من قبل وسط الملعب لينفرد بفيكاريو وينجح في مراوغته ليسجل في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز البلوز (4-1).

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