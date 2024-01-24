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الأربعاء، 24-01-2024 03:00 م

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور 16 من كأس آسيا 2023

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الوكيل الإخباري - اقترب دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة القارية.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.

وضمن منتخب قطر صاحب الضيافة، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس آسيا 2023: 

المجموعة الأولى: المتصدر قطر الوصيف طاجيكستان

المجموعة الثانية: المتصدر أستراليا، الوصيف أوزباكستان، سوريا أفضل ثوالث.

المجموعة الثالثة: المتصدرإيران، الوصيف الإمارات،  فلسطين أفضل ثوالث.
المجموعة الرابعة: العراق المتصدر.

المجموعة السادسة: السعودية تأهل دون حسم المركز(بفوزه على قيرغيزستان وعمان).

موعد دور الـ16 من كأس آسيا 2023:

تبدأ مباريات دور 16 في كأس آسيا 2024 الأحد 28 يناير، ويستمر لمدة 4 أيام على أن ينتهي يوم الأربعاء 31 يناير.

جدول مباريات دور الـ16:

أستراليا x فلسطين أو ثالث المجموعة الرابعة (28 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

طاجيكستان x الإمارات (28 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

العراق x ثالث الخامسة أو السادسة (29 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

قطر x فلسطين أو ثالث الرابعة أو الخامسة (29 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

أوزباكستان x وصيف السادسة (30 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

متصدر السادسة x وصيف الخامسة (30 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة)

متصدر الخامسة x وصيف الرابعة (31 يناير، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة)

إيران x سوريا (31 يناير، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة).

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