تين هاج: سانشو غير مهم.. ولا يمكنه المساعدة

الوكيل الإخباري - علق إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على أزمته مع جادون سانشو، لاعب الشياطين الحمر.

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وحول البيان الذي أصدره اللاعب الإنجليزي ضد المدرب الهولندي، قال تين هاج خلال مؤتمر صحفي: "لا أفكر في بيان سانشو ولا أتحدث عنه، لأنه يجب علي الفوز بالمباراة المقبلة.. الأمر كله يتعلق بذلك".



وتابع: "يجب أن أركز على اللاعبين الموجودين والمتاحين.. يجب أن أرشدهم وأقوم بإعدادهم".



وعما إذا كان من المهم أن يتخذ موقفًا كمدير فني، بعدما كاد سانشو أن يصفه بالكاذب، أجاب تين هاج: "الأمر لا يتعلق بي فقط، بل بالفريق والنادي.. أحشد طاقتي لتقديم أفضل أداء ضد برايتون (في البريميرليج)".



مدة الأزمة؟



ووجه أحد الصحفيين سؤالا آخر لمدرب الشياطين الحمر، يقول فيه: "لقد تعاملت مع كريستيانو رونالدو بسرعة العام الماضي.. ما الوقت الذي تعتقد أن أزمة سانشو ستستغرقه للتوصل إلى حل؟".



فأجاب تين هاج: "لا أعرف.. لكن كما قلت، لا أفكر في ذلك.. أفكر في المباراة، وفي الطريقة التي يجب أن يتقدم بها الفريق للأمام.. سنذهب إلى دوري أبطال أوروبا.. لدي الكثير لأفكر فيه من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة".



وردا على سؤال يقول: "حذف سانشو منشوره من على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الندم.. لكن هل اعتذر؟"، قال المدرب الهولندي: "لا أعتقد أن هذا الموضوع مهم.. أعتقد أن المهم هو إعداد فريقي، وهذا ما أفعله بأفضل ما أستطيع".



واستطرد: "أضع كل جهدي لصالح اللاعبين المتاحين.. إنه غير متاح، لذا في هذه اللحظة هو ليس مهمًا، لأنه لا يمكنه المساعدة".



وعما إذا كان سانشو سيلعب مرة أخرى مع يونايتد؟ رد قائلا: "لا أعرف.. أنا جالس هنا، ولدينا مباراة كبيرة، وسنخوض مجموعة جديدة من المواجهات في برنامج مكثف.. أنا أركز على ذلك".

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