الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

62 ‎%‎ نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان

إرادات ملكية بالسماح والانعام بحمل أوسمة

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

إحالات الى التقاعد في التربية - اسماء

ولي العهد: أفكار الشباب ومهاراتهم مهمة في تطوير التكنولوجيا المالية

3009 أطنان خضار ترد للسوق المركزي

68.4% ارتفاع بالدخل السياحي في الأردن

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

التربية تعلن التقويم المدرسي للعام المقبل والدوام يبدأ بـ 20 آب

الخميس، 15-06-2023 04:09 م

جلسة غامضة بين الخليفي وصلاح في المغرب

620231515230337341946 (1)


الوكيل الإخباري - يتطلع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية أن الخليفي التقى صلاح مجددا في المغرب، في إطار سعيه لتعزيز صفوف بي إس جي، بصفقات قوية هذا الصيف.

وأضافت أن التواصل بين صلاح ورئيس النادي الباريسي لم ينقطع منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يبدو أمرا صعبا للغاية، حيث يكتفي محمد صلاح بالاستماع فقط دون إظهار رد نهائي أو حاسم.

وأكدت الشبكة الفرنسية أيضا أن ما دار بين صلاح والخليفي، في الجلسة الأخيرة، لم يتم الكسف عن تفاصيله بعد.

وختمت تقريرها بأن رئيس بي إس جي، يناقش مع صلاح إمكانية انضمامه ليكون تعويضا لرحيل ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي قبل أيام قليلة.

يذكر أن ناصر الخليفي تواجد مؤخرا في المغرب، حيث حضر المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي والأهلي المصري، يوم الأحد الماضي.

أما محمد صلاح، فقاد منتخب مصر للفوز على غينيا (2-1) أمس الأربعاء، في مباراة أقيمت بمدينة مراكش.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231515306606912535

الكشف عن أولى صفقات سان جيرمان

620231514531509611957

المنتخب الأردني لكرة القدم يلتقي نظيره الصربي

620231515230337341946

جلسة غامضة بين الخليفي وصلاح في المغرب

6202315132624623315894

الأردن يستضيف بطولة لناشئي السلة

6202315125637960534938

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

6202315121610248160825

ناد عربي يستهدف مدرب سان جيرمان

أخبار متعلقة
620231515230337341946

جلسة غامضة بين الخليفي وصلاح في المغرب

620231095013978606592

محمد صلاح يستمتع بلعبة النرد على يخت سياحي (صور)

5202327947148618294

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد تغريدته الحزينة

5202325122116258991139

السعودية تثق في حسم صفقة ميسي

520232511164801449905

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي مجانا

52023259859459902456

محمد صلاح يودع رباعي ليفربول برسالة مؤثرة