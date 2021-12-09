رئيس بعثة النشامى في قطر: هدفنا مفاجأة مصر

الوكيل الاخباري - قال محمد سمارة رئيس بعثة منتخب النشامى في بطولة كأس العرب أن المنتخب الوطني في مرحلة انتقالية بعد الخروج من تصفيات كأس العالم 2022.

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ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة مصر يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس العرب، علمًا بأن الفائز سيواجه في نصف النهائي، المنتصر من لقاء تونس وعمان.

وقال سمارة في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، المصرية: “عودة المدرب العراقي عدنان حمد لقيادة منتخب الأردن جاءت من أجل بناء فريق جديد بعد مرحلة سابقة حقق خلالها نجاحات مع الكرة الأردنية”.

وأضاف: “المواجهة أمام مصر صعبة خاصة أن الفراعنة لهم تاريخ كبير رغم غياب بعض العناصر الأساسية”.

وأشار: “الأردن لديه طموح لتحقيق نتيجة طيبة رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا وأهمها غيابات في العناصر الأساسية”.

واختتم تصريحاته: “منتخب الأردن يضم عناصر مميزة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجاة أمام المنتخب المصري”.