رسالة نجم العقبة للجماهير بعد التعادل مع الجليل

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأكد نجم فريق شباب العقبة محيسن نواف أن فريقه أهدر عددا كبيرا من الفرص في مباراته مع الجليل في تكرار لسيناريو المباريات السابقة بدوري المحترفين.وتابع اللاعب في تصريح خاص لموقع ملاعب : " الجليل عرف كيف يسير بالمواجهة نحو التعادل، المباراة كانت من طرف واحد وهو العقبة، لم نتوفق بالتسجيل للأسف".واختتم حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الفريق : " إن شاء الله النتائج ستتحسن، الفريق يقدم مستويات جيدة ولا تعكسها نتائجنا إطلاقا ".وكان شباب العقبة قد تعادل سلبيا مع الجليل في المباراة الإفتتاحية للجولة الـ 13 من دوري المحترفين، ليستقر بالمركز قبل الأخير على سلم الترتيب بـ 10 نقاط .