الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 01:37 م

رسالة نجم العقبة للجماهير بعد التعادل مع الجليل

182319247_3465354210230821_9059237625372811023_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا
أكد نجم فريق شباب العقبة محيسن نواف أن فريقه أهدر عددا كبيرا من الفرص في مباراته مع الجليل في تكرار لسيناريو المباريات السابقة بدوري المحترفين.اضافة اعلان



 
وتابع اللاعب في تصريح خاص لموقع ملاعب : " الجليل عرف كيف يسير بالمواجهة نحو التعادل، المباراة كانت من طرف واحد وهو العقبة، لم نتوفق بالتسجيل للأسف".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الفريق : " إن شاء الله النتائج ستتحسن، الفريق يقدم مستويات جيدة ولا تعكسها نتائجنا إطلاقا ".

وكان شباب العقبة قد تعادل سلبيا مع الجليل في المباراة الإفتتاحية للجولة الـ 13 من دوري المحترفين، ليستقر بالمركز قبل الأخير على سلم الترتيب بـ 10 نقاط .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c84babf41dc8444b9af8e9234582ffbe

محمود مرضي يصعد بالسلط لصدارة الدوري

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

عقوبات قاسية على الفيصلي وجماهيره ،، تصل للحرمان لعام !!

188098413_112448701021203_9201738100157420724_n

بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة الإياب ،، 5 أرقام هامة

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

الفيصلي يعين العراقي حكيم شاكر مديرا فنيا

179710112_3455249854574590_2129932654543933456_n

ميسي يتحدى ألفيس ويتحدث عن فريقه الجديد

11202024124828794692566

رسالة ميسي الأخيرة لجماهير برشلونة

أخبار متعلقة
1200_07e5fa5671

الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية

c07a4ccf-a662-4ce8-9809-74e561539bd2

عمان يحلق في الصدارة ،، وفوز ثمين للأهلي

210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n

التشكيل المتوقع للفيصلي أمام السلط

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

الأسماء المتوقعة لقيادة حلم صدارة السلط أمام الفيصلي

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

الفيصلي في معسكر مغلق تحضيرا للسلط

9f093c12-a07f-4958-9c5e-b3bb74c07bad

قبل الكلاسيكو بأيام ،، خيارات جديدة لشراء التذاكر ومن بينها الدفع النقدي