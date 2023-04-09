الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 12:50 م

ريال مدريد يستعيد هدية غائبة منذ 3 سنوات

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الوكيل الإخباري -  تلقى ريال مدريد هدية، خلال مواجهة فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 بالليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل باو توريس مدافع فياريال هدفا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم لريال مدريد في الدقيقة 16.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد استفاد من الأهداف العكسية مرتين في آخر 3 مباريات في الليجا، ضد برشلونة وفياريال.

وأضافت الشبكة: "ريال مدريد لم يستفد من الأهداف العكسية منذ ديسمبر/كانون أول 2020، حيث خاض الفريق 89 مباراة بدون أي هدف عكسي".

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