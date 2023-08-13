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الأحد، 13-08-2023 03:34 م

زلزال جديد.. باريس والهلال يتفقان على صفقة نيمار

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الوكيل الإخباري - باتت صفقة انتقال البرازيلي نيمار جونيور إلى الهلال السعودي، وشيكة للغاية، لتكون أحدث تعاقدات الأندية السعودية التي زلزلت الميركاتو الجاري.

وأكدت شبكة RMC سبورت أن الناديين الباريسي والسعودي اتفقا على كافة بنود الصفقة في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن المفاوضات بين الهلال وباريس سارت بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة.

وأشارت أيضا إلى أن النجم البرازيلي، لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي، ويتبقى فقط قراره الأخير والاتفاق على راتبه.

ولفتت إلى أن نيمار (31 عاما) يحظى باهتمام ناديه السابق برشلونة، وفريقين من أمريكا وإنجلترا، إلا أن الهلال السعودي يبقى الأقوى حظا في ضمه هذا الصيف.

من جانبها، ذكرت قناة TF1 الفرنسية أن إدارة الهلال تسابق الزمن لإتمام التعاقد مع نيمار وماركو فيراتي قبل بداية الأسبوع الحالي.

وكشفت أن الهلال بصدد تقديم عرض ثالث لضم فيراتي، بعدما رفضت الإدارة الباريسية أول عرضين بقيمة 30 و40 مليون يورو.

ولفتت إلى أن مسؤولي باريس يقدرون لاعب الوسط الإيطالي ب 80 مليون يورو.

وختمت تقريرها بأن الهلال بصدد رفع العرض المالي إلى 50 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية، سعيا لإقناع بي إس جي بإتمام الصفقة.

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