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الأحد، 01-10-2023 03:57 م

سان جيرمان يقع في فخ كليرمون فوت

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الوكيل الإخباري - انتزع فريق كليرمون فوت نقطة ثمينة من ضيفه باريس سان جيرمان، بعدما تعادلا سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفشل فريقا كليرمون فوت وسان جيرمان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع كليرمون فوت رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني.

وواصل سان جيرمان نتائجه المتذبذبة في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفريق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري هذا الموسم، فيما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

في المقابل، كان هذا التعادل هو الثاني لكليرمون فوت في الدوري هذا الموسم، علماً بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن، حيث سبق له الخسارة في خمس مباريات.

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