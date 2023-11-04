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السبت، 04-11-2023 12:43 م

صدام حكيمي والتعمري يزين جولة الدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري - يمني باريس سان جيرمان حامل اللقب النفس بمواصلة صحوته قبل رحلته إلى إيطاليا الثلاثاء المقبل لمواجهة ميلان في الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستضيف مونبلييه غدا الجمعة في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الفرنسي.

وفرط رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي في نقطتين فقط منذ الخسارة أمام ضيفهم نيس 2-3 في المرحلة الخامسة حيث سقطوا في فخ التعادل السلبي أمام المضيف كليرمون فيران في السابعة، لكنهم حققوا 4 انتصارات بينها 3 متتالية مكنتهم من الارتقاء للمركز الثاني بفارق نقطة خلف نيس المتصدر.

ويأمل إنريكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للانقضاض على الصدارة ولو مؤقتاً على الأقل، كون نيس تنتظره مواجهة لا يستهان بها أمام ضيفه رين الأحد، فضلا عن رفع معنويات لاعبيه قبل رحلتهم إلى ميلانو لتعزيز حظوظهم في بلوغ الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة التي يلهث النادي وراء لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

ويعوّل إنريكي على النجم الدولي كيليان مبابي صاحب ثنائية في الفوز الصعب الأخير على مضيفه بريست (3-2)، معزّزاً موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف.

** قوّة هجومية ضاربة

ويملك إنريكي قوّة هجومية ضاربة إلى جانب مبابي على غرار راندال كولو مواني، عثمان ديمبيليه، برادلي باركولا، جونزالو راموس، لكنه سيصطدم بفريق ضرب بقوة في مباراته الأخيرة أمام ضيفه تولوز عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة.

ويحتل مونبلييه المركز 11 برصيد 11 نقطة بعدما حُسمت نقطة من رصيده، بسبب إلقاء جماهير لمفرقعات نارية في الوقت بدل الضائع من مباراته ضد كليرمون فيران في المرحلة الثامنة عندما كان متقدما (4-2).

وعاقبت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري مونبلييه بإعادة مباراته وضيفه كليرمون فيران خلف أبواب مغلقة في مونبلييه مع حسم نقطة من رصيده.

ويبرز في صفوف مونبلييه مهاجمه الدولي الأردني موسى التعمري الذي سجل 3 أهداف حتى الآن، وكان سيء الحظ بإلغاء ثنائيته في مرمى كليرمون فيران بسبب عقوبة الرابطة.

وسيواجه التعمري نجماً عربياً في سان جيرمان ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، في حال لعبهما أساسيين في المباراة.

** نيس للحفاظ على سجله خاليا من الخسارة 

وتنتظر نيس مواجهة قوية أمام ضيفه رين في مباراة يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

وحقق نيس الوحيد الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، 4 تعادلات و6 انتصارات بينها مبارياته الـ3 الأخيرة، وسيحاول استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي رين الذين كسبوا نقطة واحدة في مبارياتهم الـ3 الأخيرة.

وقد يدخل نيس مباراته ضد رين مساء الأحد تحت ضغط كبير في حال وجد نفسه في المركز الثالث في حال فوز سان جيرمان على مونبلييه الجمعة وموناكو على بريست بعد ظهر الأحد.

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وسيحاول موناكو الذي تنازل عن الصدارة في المرحلة الماضية بخسارته أمام مضيفه ليل 0-2، استعادة التوازن للإبقاء على الأقل على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن جاره نيس أو اللحاق به في حال تعادله أو تخطيه في حال خسارته.


وتبرز السبت قمة مارسيليا وضيفه ليل والتي ستشهد رقابة أمنية كبيرة بالنظر إلى أحداث الشغب التي تسببت فيها جماهير الفريق الجنوبي الأحد الماضي قبل مباراة فريقها ضد ضيفه ليون.

وتعرضت حافلة ليون إلى هجوم بالحجارة من طرف جماهير مارسيليا وأصيب مدرب الفريق الضيف فابيو جروسو بجروح في وجهه قبل أن يتم تأجيلها إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل حسب بيان لرابطة الدوري.

وذكرت صحيفة ليكيب أن رئيس ليل أوليفييه ليتانج بعث برسالة إلى السلطات العمومية ورابطة المحترفين من أجل الحصول على ضمانات لسلامة فريقه قبل تأكيد الرحلة.

ويلعب السبت أيضا لوريان مع لانس، والأحد ليون مع متز، وتولوز مع لوهافر، وستراسبورج مع كليرمون فيران، ونانت مع رينس.  

 

 

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