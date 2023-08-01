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الثلاثاء، 01-08-2023 04:21 م

صندوق الاستثمار السعودي يخطط لاستقطاب 4 نجوم

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الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي، بأن صندوق الاستثمار السعودي يخطط لاستقطاب نجوم كبار جدد، إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي المقبل، بخلاف النجوم المنضمين خلال الصيف الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، المختص في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورت"، في "تغريدة" نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن صندوق الاستثمار يخطط بالفعل لموسم الانتقالات القادم (2024-2024)، ويحدد الأهداف الرئيسية من حيث اللاعبين للتفاوض معهم، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

وتابع الصحفي الإيطالي في "تغريدته"، البرازيلي نيمار، والكرواتي لوكا مودريتش، والبلجيكي كيفين دي بروين، ضمن خطة صندوق الاستثمار في الصيف المقبل.

ذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتقاله إلى صفوف نادي النصر في يناير 2023، فتح الباب أمام نجوم كرة القدم الانتقال من الدوريات الأوروبية إلى دوري "روشن" السعودي للمحترفين، الذي سينطلق موسمه الجديد يوم 11 أغسطس 2023.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن انتقال عدد من النجوم إلى الدور السعودي مثل، الثلاثي البرازيلي روبرتو فيرمينو، وفابينيو ومالكون، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيز، والجزائري رياض محرز، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الصربي وسيرغي سافيتش، والثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي، وإدوارد ميندي، وغيرهم.

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