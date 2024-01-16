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الثلاثاء، 16-01-2024 04:51 م

عفيه عليكم .. الصحافة القطرية تعلق على فوز النشامى

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الوكيل الإخباري - احتفت الصحافة القطرية في أعدادها الرئيسية الصادرة الثلاثاء، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب النشامى على نظيره الماليزي خلال مباراتهما الأولى بكأس آسيا 2023، التي احتضنها استاد الجنوب بالدوحة مساء أمس.

وأشادت الصحف القطرية بأداء منتخب النشامى خلال المباراة التي جمعته ومنتخب ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة، بالبطولة التي انطلقت صافرتها يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة الراية في عنوان رئيسي تصدر ملاحقها الرياضية الصادرة اليوم: "عفية.. النشامى"، إن منتخبا العراق والأردن، استهلا مشوارَهما في التحدي القاري الكبير بانطلاقة قوية أسعدت جماهيرَهما الغفيرة التي آزرتهم ورقصت فرحًا بفوزهما في الجولة الأولى للبطولة، ولسان الحال يقول: "عفية عليكم".

من جانبها، قالت صحيفة الشرق في موضوع رئيسي تحت عنوان: "النشامى يحلق في سماء الجنوب"، تفوق النشامى على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، واصفة الفوز بـ "ليلة العرب".

وأضافت، بهذا الفوز يتصدر منتخب النشامى جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بعد فوزه على البحرين بثلاثية مقابل هدف، مع أفضلية أردنية بفارق الأهداف المسجلة، ثم منتخب البحرين ثالثا دون رصيد بالتساوي مع منتخب ماليزيا.

وتابعت الشرق إن العقم الماليزي تواصل أمس أمام النشامى، ولم ينجح نمور ماليزيا في الوصول لشباك النشامى للمرة السادسة، حيث التقى المنتخبان سابقا في 5 مناسبات قبل مواجهة أمس، وفاز المنتخب الأردني 3 مرات مقابل تعادلين، ولم تعرف ماليزيا طعم النصر طوال تلك المواجهات، التي جاء 4 منها على الصعيد الودي مقابل مواجهة واحدة رسمية في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 1988، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشددت الشرق على أن الجماهير الأردنية، حرصت على التواجد بأعداد كبيرة في المباراة في افتتاح مشوار النشامى ببطولة كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى الجالية الأردنية المقيمة في قطر والتي تتجاوز 70 ألف شخص، فقد شهدت الأيام الماضية قدوم العديد من المشجعين الأردنيين الى الدوحة من أجل مساندة منتخب بلادهم في هذا الحدث الكروي.

وقالت صحيفة العرب، في موضوع رئيسي تحت عنوان" انتزع صدارة المجموعة الخامسة.. النشامى يقسو على الماليزي برباعية".

وأشارت العرب ، إلى أن المنتخب الأردني ظهر بصورة مثالية منذ انطلاقة المباراة، فارضا هيمنة كبيرة على المجريات.

وبينت ان مدرب النشامى، أكد أن النشامى استحقوا الفوز على ماليزيا، مضيفا أننا تعرضنا للكثير من الانتقادات في فترة الإعداد وحتى في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وكأس آسيا، وهذا أمر طبيعي للاعبين، حيث أن المدرب دائما الحلقة الأضعف، ولكن الحمد الله هذه البداية كانت رائعة ومطلوبة، والثقة مهمة بين اللاعبين والجماهير، وجميع لاعبي المنتخب كانوا في حالة تركيز كبير، والفعالية كانت حاضرة وبقوة.

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