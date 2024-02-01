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الخميس، 01-02-2024 03:19 م

عموتة: مواجهة طاجيكستان لن تكون سهلة

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الوكيل الإخباري - اعتبر المدرب المغربي للمنتخب الوطني لكرة القدم، الحسين عموتة، الخميس، أن المباراة في ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر أمام طاجيكستان "لن تكون سهلة"، مشيرا إلى "قوة" الحصان الأسود في البطولة.

وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة بعد ظهر الجمعة، "اللقاء لن يكون سهلا والمباراة مهمة وهي في مرحلة باعتبار أنها تفصلنا عن دور نصف النهائي".

وأشار إلى أن "الخصم قوي. الكل يريد الذهاب بعيدا في المسابقة ومستعد بالشكل المطلوب"، موضحا أن "المقابلة صعبة وصعبة جدا".

عموتة أوضح أن المنتخب "مطالب بالتحضير بالشكل المطلوب. التحضيرات تجري بالشكل الصحيح والمعنويات مرتفعة، واتمنى أن ننتبه للجزئيات لأن الجزئيات هي التي ستصنع الفرق في المقابلة".

نور الروابدة "متحمس"

وقال عموتة إن لاعب الوسط نور الروابدة "متحمس" للمشاركة في "إنجاز المنتخب"، رغم إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم ابتعاده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع عقب إصابته "بكسر في الضلع السادس" بعد المباراة أمام ماليزيا في افتتاح مشاركة "النشامى" في كأس آسيا.

وأوضح عموتة أن الروابدة "يتدرب منذ نحو 3 أيام لتحضيره تدريجيا لأنه فقط كان هناك تخوف أن الإصابة تزيد" لكنه أشار إلى أن اللاعب "تحمس للمشاركة في إنجاز المنتخب. أتمنى أن يكون حاضرا في المباراة المقبلة".

وقال إن الروابدة "لاعب مهم" خاصة في ظل غياب نزار الرشدان بسبب تراكم الإنذارات.

عموتة أشار إلى أنه "يعول على القتالية والتركيز والحضور والانضباط حتى تكون لنا فرصة للوصول إلى نصف النهائي".

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