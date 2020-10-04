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الأحد، 04-10-2020 04:02 م

فيدال أساسياً للمرة الأولى مع فريقه الجديد

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الوكيل الإخباري _ قرر المدير الفني الإيطالي لنادي انتر ميلان أنطونيو كونتي، الدفع بالتشيلي أرتورو فيدال أساسياً في مواجهة الفريق مع لاتسيو ضمن منافسات الدوري الإيطالي، والتي ستنطلق عند الساعة الرابعة من مساء الأحد.

وجاءت تشكيلة الفريقان كالتالي: 
انتر ميلان: هاندانوفيتش، سكرينيار، دي فري، باستوني، أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، بيريسيتش، لوكاكو ولاوتارو. 

لاتسيو: ستراكوشا، باتريك، أتشيربي، رادو، لاتزاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، ماوريسيتش، كوريا وإيموبيلي. 

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المصدر : ملاعب 

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