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الإثنين، 22-04-2024 03:40 م

فينيسيوس يشتبك لفظيا مع أنشيلوتي

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الوكيل الإخباري - دخل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في اشتباك لفظي مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الكلاسيكو.

وكان الريال قد هزم برشلونة بنتيجة 3-2، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فينيسيوس اشتبك لفظيًا مع أنشيلوتي في الدقيقة 82 من المباراة، بعد أن قرر المدرب استبدال اللاعب البرازيلي بخوسيلو.

وأشارت إلى أن قرار الاستبدال جاء بناءً على شعور أنشيلوتي بأن فينيسيوس قد استنفد طاقته، ولا يملك المزيد، لذا قرر إدخال لاعب آخر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأوضحت أن فينيسيوس لم يستقبل قرار أنشيلوتي بشكل جيد، حيث إنه فتح ذراعيه معبرًا عن تعجبه من الاستبدال عندما رأى رقمه على لوحة الحكم الرابع.

وتوجه فينيسيوس إلى مقاعد البدلاء، وهز رأسه بشكل طفيف، وعندما مر بجوار المنطقة الفنية، فتح ذراعيه مرة أخرى مطالبًا أنشيلوتي بالحصول على توضيحات.

وعقب ذلك اندلع اشتباك لفظي طفيف بين فينيسيوس وأنشيلوتي، حيث كان اللاعب غاضبًا بشكل واضح ولا يفهم سبب استبداله.

يشار إلى أن ريال مدريد أحرز هدف الفوز عن طريق جود بيلينجهام في الوقت القاتل (90+1).

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