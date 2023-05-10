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الأربعاء، 10-05-2023 12:03 م

قمة إيطالية بين ميلان ضد الإنتر اليوم في ديربي نصف نهائي أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - يستضيف ميلان نظيره الإنتر في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023 في لقاء يحمل للجماهير الإيطالية موعداً جديداً مع ديربي الغضب الذي انطلق قبل 115 عاماً تقريباً.

ميلان ضد الإنتر
يهدف كلال الفريقين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في محاولة لنيل بطاقة التأهل الى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أصبحت الكرة الإيطالية الوحيدة في الدوريات الأوروبية التي ضمنت التواجد في اللقاء الختامي للمسابقة القارية للموسم الحالي.

وتأهل نادي ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى نادي انتر ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.

وضربت الإصابة صفوف فريق ميلان بعدما تعرض رفائيل لياو لإصابة عضلية في مباراة لاتسيو الماضية في الدوري غادر على أثرها اللقاء في الربع ساعة الأولى ما دفع المدير الفني ستيفانو بيولي لتجهيز البلجيكي أليكس ساليميكيرز لتعويض غياب نجمه حال عدم لحاقه باللقاء.

تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر
وتاريخيا التقى فريقا ميلان ضد الإنتر في 219 مباراة استطاع فيها الروسونيري في 81 مباراة والتعادل في 67 بينما فاز الإنتر في 71 لقاء.

ونجح ميلان في تسجيل 283 هدفاً بينما أحرز الإنتر 296 هدفاً في مرمى غريمه اللدود، بينما يعتلي النجم الأوكراني السابق أندري شفيشنكو صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفا يليه جوسيبي مياتزا 13 هدفاً.

ويتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 547 مليون يورو مقابل 534 مليون لصالح الإنتر بينما يعتلي الثنائي رفائيل لياو ولاوتارو مارتينيز قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 80 مليون.

ولم يتوقف الصراع بين ميلان ضد الإنتر على اللقب الأوروبي فقط بل يسعى كليهما محلياً لختام الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وان كانت الأفضلية للروسونيري بفارق نقطتين حتى الآن.

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