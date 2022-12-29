كرة طائشة تتسبب في إصابة مروعة للمهاجم الفرنسي جيناك (فيديو)

الوكيل الإخباري - تعرض المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك، لإصابة مقلقة في مباراة فريقه تيجريس ضد سانتوس لاجونا في مسابقة كأس المكسيك لكرة القدم.



واصطدمت كرة طائشة سددها أحد لاعبي نادي سانتوس لاجونا، بمؤخرة رأس جينياك، وبدا الأمر كما لو كان غير مثير للقلق لدرجة أن المعلق المكسيكي كان يعلق على اللقطة وهو يضحك.





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Il a ensuite été pris de vomissements et a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match 🤢



pic.twitter.com/kMLUUsnJfa Soirée difficile également pour André-Pierre Gignac, sonné après avoir reçu un dégagement dans la nuque 🤕Il a ensuite été pris de vomissements et a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match 🤢 December 28, 2022

ولكن تطورت الأعراض بشكل كبير، إذ سقط جينياك على الأرض فاقدا الوعي بشكل جزئي، ما استدعى نزول الطاقم الطبي لفريق تيجريس الذي بدأ فورا عمليات إفاقة استغرقت أكثر من دقيقة



ونهض جينياك بعدها بشكل اعتيادي، وأثناء توجهه لدكة البدلاء بدأ في التقيؤ بشكل متكرر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات من أجل الاطمئنان على حالته

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