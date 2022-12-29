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الخميس، 29-12-2022 01:33 م

كرة طائشة تتسبب في إصابة مروعة للمهاجم الفرنسي جيناك (فيديو)

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الوكيل الإخباري - تعرض المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك، لإصابة مقلقة في مباراة فريقه تيجريس ضد سانتوس لاجونا في مسابقة كأس المكسيك لكرة القدم.

واصطدمت كرة طائشة سددها أحد لاعبي نادي سانتوس لاجونا، بمؤخرة رأس جينياك، وبدا الأمر كما لو كان غير مثير للقلق لدرجة أن المعلق المكسيكي كان يعلق على اللقطة وهو يضحك.

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ولكن تطورت الأعراض بشكل كبير، إذ سقط جينياك على الأرض فاقدا الوعي بشكل جزئي، ما استدعى نزول الطاقم الطبي لفريق تيجريس الذي بدأ فورا عمليات إفاقة استغرقت أكثر من دقيقة

ونهض جينياك بعدها بشكل اعتيادي، وأثناء توجهه لدكة البدلاء بدأ في التقيؤ بشكل متكرر، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات من أجل الاطمئنان على حالته

 

ملاعب 

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