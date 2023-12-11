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الإثنين، 11-12-2023 02:52 م

لاعب يطرد بعد 30 دقيقة من ارتكابه للخطأ!

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الوكيل الإخباري - تلقى مهاجم فريق هانزا روستوك جونيور برومادو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بطاقة حمراء، بعد نصف ساعة من ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال لقاء فريقه مع شالكه.

وجاء التأخر الطويل، عقب توقف اللعب بعد وقت قصير من ارتكاب برومادو خطأ يستوجب الطرد ضد بليندي إدريزي، لاعب شالكه، حيث وقعت مشاحنات بين المشجعين في المدرجات، وعاد لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.

وتلقى برومادو بطاقة صفراء في البداية، ولكن قبل استئناف اللقاء مباشرة، تدخل حكم الفيديو المساعد (فار)، ليلغي الحكم نيكولاس فينتر، الذي أداء المباراة، الإنذار، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هانزا روستوك، بعد ضربه إدريزي بمرفقه في وجهه، عقب التحقق من اللعبة. 

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