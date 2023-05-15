ليفربول ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفاً ثقيلاً على ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.



وتقام مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت الاردن ، على ملعب "كينج باور"، في ختام منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويخوض ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، مواجهة الليلة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثامن عشر برصيد 30 نقطة.



وجمع فريق ليفربول نقاطه الـ62، بعدما خاص 35 مباراة، فاز 18 مباراة منها وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 67 هدفا في شباك المنافسين، فيما استقبلت شباكه 42 هدفا حتى الآن.



ويسعى الريدز لمواصلة انتصاراته بعدما تغلب مؤخرا على على نظيره برينتفورد، بهدف دون مقابل سجله النجم المصري محمد صلاح، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2022 -2023.



ولا يملك النجم المصري محمد صلاح ورفاقه أي بدائل سوى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصتهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا، علما بأن ليفربول حقق 6 انتصارات متتالية في البريميرليج بدءا من مواجهة ليدز يونايتد ثم نوتينجهام فورست، وست هام يونايتد، توتنهام هوتسبير، فولهام وأخيرا برينتفورد.



ويعلم محمد صلاح ورفاقه في ليفربول أن المباريات المتبقية بالنسبة لهم بمثابة مباريات كؤوس، خصوصا أن أي خسائر ستجعل مهمتهم في بلوغ البطولة القارية صعبة، وبالتالي سيتأهل للدوري الأوروبي في نهاية المطاف.



في المقابل، يأمل ليستر سيتي في تحقيق الفوز والهروب من منطقة الهبوط حيث حصد "الثعالب" 30 نقطة فقط من إجمالي 35 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن، محققا 8 انتصارات بالإضافة إلى 6 تعادلات فيما تلقى 21 هزيمة حتى الآن.



ويسعى النجم المصري محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول حيث سجل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي المسابقة بالموسم الحالي.



ويحتل محمد صلاح المركز الخامس فى قائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، برصيد 186 هدفا خلال 302 مباراة خاضها بقميص الريدز في مختلف المسابقات متساويا مع النجم السابق ستيفن جيرارد.



ووصل محمد صلاح، لهدفه رقم 100 على ملعب "آنفيلد"، في جميع المسابقات، وذلك منذ انضمامه لصفوف الريدز فى صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

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