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الثلاثاء، 02-11-2021 04:26 م

ليفربول يكشف عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر

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الوكيل الاخباري - كشف نادي ليفربول الانجليزي، عن المرشحين لجائزة لاعب شهر تشرين الاول داخل الريدز.

ويتنافس على الجائزة كل من محمد صلاح، الجناح السنغالي ساديو ماني، والمُهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بجانب الغيني نابي كيتا.

صلاح قدم أداءً رائعًا مع الليفر، وتمكن خلال أربع مباريات من إحراز 5 أهداف بينها هاتريك في شباك مانشستر يونايتد، كما قدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، فقد خاض محمد صلاح مباراة واحدة فقط ضد أتلتيكو مدريد، وتمكن من إحراز هدفين.

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