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السبت، 29-07-2023 04:11 م

مدرب النصر يرفض أسطورة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - إدارة النصر السعودي، صرفت النظر عن التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد السابقين، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوصى لويس كاسترو مدرب النصر بعدم ضم المدافع التاريخي للميرينجي، سيرجيو راموس، بسبب تقدمه في العمر وكثرة إصاباته، حيث يبلغ حاليا 37 عاما.

وتفاوض النصر مع راموس بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، هذا الصيف، لكن توصية كاسترو أنهت الأمر.

ويريد كاسترو ضم مدافع شاب، لترميم الخط الخلفي للنصر قبل الموسم الجديد.

وكان "العالمي" قد أوقف التفاوض مع بالميراس البرازيلي، بشأن التعاقد مع المدافع جوستافو جوميز، بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

ورفضت إدارة بالميراس عرض النصر، البالغ 10 ملايين دولار، وطالبت بزيادته إلى 20 مليونا بالإضافات.

وبحسب مصادر "كووورة"، فإن ماركينيوس مدافع باريس دخل أجندة النصر، بعد ظهور أنباء عن رغبة المدرب لويس إنريكي في الاستغناء عنه.

كما برز كو إيتاكورا، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، وهيروكي إيتو، لاعب شتوتجارت، كمرشحين لترميم دفاع الفريق السعودي في الموسم الجديد.

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