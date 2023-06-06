الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

هل تعرّض جهازك لخطر الاختراق؟ ما هي البرمجيات الخبيثة؟ خبيرة أردنية تجيب

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

كلب ينهش طفلاً 10 أعوام أمام منزل ذويه في إربد

صناعة الأردن تناقش تعديل تعليمات تداول المبيدات

الأمن يحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني أصيب بعيار ناري بالرأس في عمان

التربية تعمم على المدارس الخاصة بعدم رفع رسوم العام الدراسي القادم

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

هام للمواطنين .. إطلاق منصة السجل الوطني للخدمات الحكومية - رابط

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الثلاثاء، 06-06-2023 02:04 م

منافسة بين الأهلي والشباب على صفقة نجم تشيلسي

620236104654433180976 (1)


الوكيل الإخباري - دخل الأهلي والشباب السعوديان في منافسة قوية، للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه ب"تويتر": "تواصل الأهلي والشباب مع بيير إيميريك أوباميانج لمناقشة احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي".

وأضاف: "سبق أن رفض المهاجم الجابوني عرضا من لوس أنجلوس الأمريكي في فبراير/شباط الماضي، لأن أولوية أوباميانج كانت الاستمرار في الملاعب الأوروبية".

واختتم رومانو: "أوباميانج سيغادر تشيلسي بنسبة 100% هذا الصيف.. لا شك في ذلك".

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن المهاجم الجابوني يحلم بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، ومستعد للعب دور البديل لروبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62023693539603895938

بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

620236103954764417483

خطوة حاسمة من ريال مدريد تجاه بيلينجهام

6202361113384219753

رسميا.. تأجيل السوبر الفرنسي

620236115550249870758

الكشف عن مدة تعاقد بنزيما مع اتحاد جدة

620236121554414535907

قمة مثيرة بين الفيصلي والوحدات في درع المئوية

620235164844909985273

إصدار جدول مرحلة إياب دوري المحترفات الأردني

أخبار متعلقة
5202310104056398398358

قمة إيطالية بين ميلان ضد الإنتر اليوم في ديربي نصف نهائي أبطال أوروبا

520231010132965731355

برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة ميسي

52023109392743189762 (1)

معرض صور يبرز إنجاز المغرب في مونديال قطر

520231093612294452559

لحظة غضب رونالدو على لاعب الخليج تثير الجدل

520239144519579431329 (1)

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

52023913631970321621

فرانس برس: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت