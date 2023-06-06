منافسة بين الأهلي والشباب على صفقة نجم تشيلسي

الوكيل الإخباري - دخل الأهلي والشباب السعوديان في منافسة قوية، للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه ب"تويتر": "تواصل الأهلي والشباب مع بيير إيميريك أوباميانج لمناقشة احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي".



وأضاف: "سبق أن رفض المهاجم الجابوني عرضا من لوس أنجلوس الأمريكي في فبراير/شباط الماضي، لأن أولوية أوباميانج كانت الاستمرار في الملاعب الأوروبية".



واختتم رومانو: "أوباميانج سيغادر تشيلسي بنسبة 100% هذا الصيف.. لا شك في ذلك".



يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن المهاجم الجابوني يحلم بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، ومستعد للعب دور البديل لروبرت ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

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