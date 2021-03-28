الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 02:50 م

منتخب الكرة يبدأ تدريباته في البحرين

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الوكيل الإخباري- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، في العاصمة البحرينية المنامة، تأهباً لملاقاة المنتخب البحريني عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية تأتي في إطار تحضيرات المنتخب لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم.

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وخاض المنتخب الوطني أولى تدريباته في البحرين مساء أمس السبت، حيث استهل التمرين بالوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح المدرب الوطني ولاعب المنتخب السابق راتب العوضات، قبل أن يقود المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز التمارين الفنية والبدنية. وكان المنتخب وصل الى المنامة الجمعة قادماً من الإمارات، حيث يضم الوفد 26 لاعباً.


 




 

 


 

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