مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات تشلسي ضد ميلان، وريال مدريد ضد شاختار، ومانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على النحو التالي:



سالسبورج vs دينامو زغرب - الساعة 7.45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



لايبزيج vs سلتيك - الساعة 7.45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشلسي vs ميلان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



ريال مدريد vs شاختار- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



إشبيلية vs دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

بنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

