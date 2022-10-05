الأربعاء 05-10-2022
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الأربعاء، 05-10-2022 01:45 م

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء الموافق 5 -10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها، مواجهات تشلسي ضد ميلان، وريال مدريد ضد شاختار، ومانشستر سيتي ضد كوبنهاجن، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 وتأتي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سالسبورج vs دينامو زغرب - الساعة 7.45 مساء  على قناة beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج vs سلتيك - الساعة  7.45 مساء  على قناة  beIN Sports 3 HD Premium
تشلسي vs ميلان - الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد vs شاختار- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي vs كوبنهاجن - الساعة 10 مساء  على قناة  beIN Sports HD Xtra 1    
 
إشبيلية vs دورتموند - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English
بنفيكا vs باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports 3 HD Premium

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