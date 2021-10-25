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الإثنين، 25-10-2021 03:57 م

ميساء جبارة تحلق بصدارة هدافات دوري المحترفات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قبل اسبوع على نهاية المرحلة الذهبية لدوري المحترفات، واصل عمان نتائجه الساحقة بعد حسم اللقب وهزم القادسية بنتيجة 19/0، واستمرت ميساء جبارة بصدارة لائحة الهدافات وسجلت 7 أهدف في المباراة، فيما فاز الأرثوذكسي على الاستقلال بسداسية نظيفة .اضافة اعلان





وإليكم لائحة الهدافات ..
26 هدف: ميساء جبارة ( عمان).
12هداف : عبير النهار وشهناز جبرين (عمان) .

أحد عشر هدف : رايا حينا (الأهلي).
تسعة أهداف : بانا البيطار (الأرثوذكسي).

ثمانية أهداف : روزبهان فريج (الأهلي) ومي سويلم (الأرثوذكسي).
خمسة أهداف : رزان الزاغة (عمان).
أربعة أهداف : ياسمين فايز(الأرثوذكسي) .
ثلاث أهداف : لينا الصاحب ، نتاشا النبر، لونا المصري ونور زوقش (الأرثوذكسي) - ، انشراح الحياصات، أية المجالي وإيناس جماعين وغادة العيادي (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).


هدفين : لين البطوش، لجين البطوش، هيا خليل (عمان)- ولينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).

هدف واحد : ماسة زيادة ( الأهلي) - ريما ياسين، تسنيم اسليم، سامية عوني (عمان) -رشا خوالد، سارة العامر، شذى السهاونة، دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر، العنود شحادة، روان نوارة ونتالي مصاروة (القادسية).

 




 

 


 

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