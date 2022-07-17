ميسي الأردن للدوري المصري ،، من هو ؟!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



أثار وكيل اللاعبين نبيل أبو زيد الجدل بعد إعلانه عن اقتراب لاعب وصفه بـ " ميسي الأردن " لأحد أندية الدوري المصري .















ولم يحدد وكيل اللاعبين في تصريحاته للإعلام المصري هوية اللاعب أو الفريق مؤكدا أن الصفقو ستنال إعجاب عشاق الكرة المصرية بصورة كبيرة، نظرا لإمكانيات اللاعب العالية.











واشتهر قائد فريق الحسين إربد مصعب اللحام بلقب ميسي الأردن، وكذلك يتم إطلاق اللقب على لاعب الوحدات منذر أبو عمارة، إلا أن ارتباط اللاعبين بعقود مع أنديتهما يجعل اللاعب محمد أبو زريق " شرارة " الأقرب لفرضية الإنتقال للدوري المصري .

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المصدر : ملاعب