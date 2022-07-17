الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقابة الفنانين تحمل إدارة مهرجان جرش مسؤولية تصميم إعلانات المشاركين

تشكيلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

اختتام دورة دولية بمركز شابات سهل حوران

مهرجان جرش : غالبية صور الفنانين جيدة ولم يكن عليها تعليقات

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

حقيقة تقديم 140 دينار كمساعدات من البنك المركزي لبعض الأسر الاردنية

الطفيلة : لقاء يبحث آليات إصدار شهادات مزاولة المهنة

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

الأحد، 17-07-2022 08:48 م

ميسي الأردن للدوري المصري ،، من هو ؟!

190663


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أثار وكيل اللاعبين نبيل أبو زيد الجدل بعد إعلانه عن اقتراب لاعب وصفه بـ " ميسي الأردن " لأحد أندية الدوري المصري .



 
 
 

ولم يحدد وكيل اللاعبين في تصريحاته للإعلام المصري هوية اللاعب أو الفريق مؤكدا أن الصفقو ستنال إعجاب عشاق الكرة المصرية بصورة كبيرة، نظرا لإمكانيات اللاعب العالية.

 

 

واشتهر قائد فريق الحسين إربد مصعب اللحام بلقب ميسي الأردن، وكذلك يتم إطلاق اللقب على لاعب الوحدات منذر أبو عمارة، إلا أن ارتباط اللاعبين بعقود مع أنديتهما يجعل اللاعب محمد أبو زريق " شرارة " الأقرب لفرضية الإنتقال للدوري المصري .

اضافة اعلان

 

المصدر : ملاعب 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FJOOnVyXsAYAO63

قائد النشامى لموقع ملاعب : أنا جاهز لخوض المباريات

290322946_1362362580941110_8675385204118571256_n

الرمثا الأكثر خسارة ،، الفيصلي بالصدارة والوحدات يقترب !!

19c34483-1f4e-479e-a31a-81f688a4fb85

منتخب الصقور يحقق فوزا هاما في كأس اسيا

292498529_1223615814847402_7005824483527789357_n

لائحة هدافي دوري المحترفين مع ختام الجولة العاشرة

290270103_1362361290941239_2698887887861251224_n

نسر الفيصلي يسعى لإنهاء مرحلة الذهاب بطلا

199168371_1112808092563228_131414199236198051_n

قائدة منتخب تونس لملاعب : كأس العالم حلمنا وسنلعب كأنها المباراة الأخيرة

أخبار متعلقة
290311786_1362361737607861_7171754855916357568_n

الفيصلي يتغلب على الوحدات ويحلق بصدارة الدوري - صور

6202222183458643235092

اكتمال فرق الجولة التأهيلية الأولى لدوري أبطال أوروبا

Bali-United-v-Kedah-Group-G

مرضي يخسر في ظهوره الأول ووانغا يسجل بمرمى فريقه !!

285153477_586975069653947_7893525621945333944_n

موقع ملاعب يرصد توقعات الجماهير لكلاسيكو الوحدات والفيصلي .. أزرق أو أخضر !؟

620222512577177378932

بالصور : النصر ينهي حكاية دوري النخبة بالتتويج باللقب

1202225111848370534194

غياب القائد ،، التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الوحدات