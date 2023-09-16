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السبت، 16-09-2023 04:29 م

ميلان يفقد 4 لاعبين في ديربي الغضب

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الوكيل الإخباري - كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، قائمة فريقه التي تستعد لخوض لقاء الديربي أمام إنتر، اليوم السبت، على ملعب جيوزيبي مياتزا، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

قائمة الروسونيري شهدت 4غيابات، حيث سيفقد ميلان 3 لاعبين للإصابة، وهم: إسماعيل بن ناصر، وبيير كالولو، وكالدارا، فيما يغيب المدافع فيكايو توموري للإيقاف.

وفيما يلي قائمة ميلان:


حراسة المرمى: ماينان - سبورتيلو - ميرانتي.

الدفاع: كالابريا - ثياو - كاير - ثيو هيرنانديز - بيليجرينو - فلورينزي - بارتيساجي.

الوسط: ريجنديرز - كرونيتش - لوفتوس تشيك - موسى يونس - بوبيجا - ياسين عدلي.


الهجوم: لياو - بوليسيتش، جيرو - أوكافور - تشوكويزي - يوفيتش - لوكا روميرو.

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ملاعب

 


 




 

 


 

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