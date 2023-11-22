نجم ريال مدريد يرفض عرضا خياليا

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن أحد نجوم ريال مدريد تلقى عرضا خياليا للرحيل عن سانتياجو برنابيو، لكنه رفض.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رفض مغادرة البرنابيو، وفضل تجديد عقده.



وأعلن ريال مدريد قبل أيام قليلة، تجديد عقد فالفيردي، حتى صيف 2029.



ومارتن كامبانيا، زميل فالفيردي في منتخب أوروجواي: "فيدي فالفيردي حصل على عرض مهم للغاية هذا العام، لكنه رفضه لأنه لا يفكر إلا في اللعب لريال مدريد".



وأوضحت الصحيفة "رفض فالفيردي ذلك العرض الكبير، لأنه يركز على ريال مدريد، كما أن الرحيل عن سانتياجو برنابيو في المستقبل القريب، ليس في ذهنه".



وقد شارك فالفيردي في 17 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 أهداف.

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