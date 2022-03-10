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الخميس، 10-03-2022 07:59 م

نجم مصر يتألق في تركيا ،، أرقامه قبل مواجهتي السنغال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قام المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش بإستدعاء 9 لاعبين من المحترفين في الخارج لمواجهتي الفراعنة والسنغال في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" .اضافة اعلان



 
وكان محمود حسن الشهير بتريزيجيه أحد أبرز نجوم الفراعنة المستدعين، حيث تعول الجماهير عليه كثيرا في ظل الأداء الرائع المقدم منه بقميص نادي إسطنبول باشاكشهير التركي بالفترة الأخيرة ومن قبلها مشاركته المميزة مع منتخب مصر في كأس أفريقيا الأخيرة .


وكان اللاعب الذي تعرض لإصابة قاسية رفقة فريق أستون فيلا الإنجليزي تسببت بغيابه لشهور طويلة عن الملاعب، قد قدم بطولة مميزة مع منتخب مصر ووصل معه لنهائي البطولة رغم عدم جاهزيته الفنية والبدنية، مما دفع فريق إسطنبول باشاكشهير لإستعارته، حيث خاض 4 مباريات حتى الآن مسجلا 4 أهداف وصنع هدفا آخرا .

ويلتقي المنتخب المصري مع السنغال ذهابا وإيابا يومي الـ 25 والـ 29 من الشهر الجاري، حيث سيتأهل الفائز بمجموع المبارتين للمونديال الأول بتاريخ المنطقة العربية .


 




 

 


 

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