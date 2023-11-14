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الثلاثاء، 14-11-2023 02:29 م

نيمار يرد على أنباء فسخ عقده مع الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري - حسم النجم البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي الهلال، مستقبله مع الفريق السعودي بعد أنباء عن فسخ عقده بعد تعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وتعرض نيمار لإصابة خطيرة خلال هزيمة البرازيل أمام أوروغواي بهدفين دون رد في أكتوبر الماضي ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وتم الكشف عن إصابة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي وخضع بعدها لعملية جراحية.

ومن المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر وسط أنباء عن "فسخ عقده" مع الهلال.

وفي هذا السياق، كشف نيمار الاثنين، بطريقة غير مباشرة، استمراره مع الهلال، وعدم فسخ عقده مثلما تردد في الأيام الماضية.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"،  مخاطبا الهلال: "غمرتني بمشاعرك الصادقة.. أراكم قريبا لنكمل القصة".

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وجاءت رسالة نيمار ردا على تغريدة الحساب الرسمي لنادي الهلال، والتي تضمنت صورا من تقديم اللاعب البرازيلي، بعد التعاقد الرسمي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من باريس سان جيرمان، مع جملة "سيعود أقوى ليكمل القصة".

يذكر أن عقد نيمار مع الهلال يمتد حتى صيف العام 2025.

 

 

ملاعب 

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