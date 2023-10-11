3 لاعبين على رادار برشلونة لميركاتو 2024

الوكيل الإخباري - بدأت الإدارة الرياضية لبرشلونة في تمشيط السوق لإعداد قائمة المرشحين لتعزيز الفريق في الصيف المقبل.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ظهر 3 لاعبين حتى الآن بمستوى نال إعجاب مسؤولي برشلونة.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثلاثة هم فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) وآرثر فيرميرين (رويال أنتويرب) وآلان فاريلا (بورتو).



وأضافت أن الإدارة الرياضية في برشلونة معجبة بفلوريان فيرتز، حيث بدأ صانع الألعاب البالغ من العمر 20 عامًا هذا الموسم بقوة كبيرة في الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو.



وفي 10 مباريات لعبها فيرتز حتى الآن سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.



وسبق أن أعلن فيرتز أنه مشجع لبرشلونة، لكن من المتوقع أن يكون سعره مرتفعا، خاصة أن الشرط الجزائي في عقده يقترب من 100 مليون يورو.



أما آرثر فيرميرين "18 عاما" فقط، هو لاعب وسط مدرج في جدول أعمال برشلونة، ويراقبه النادي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.



وهناك بالفعل تقارير جيدة جدا عن اللاعب الذي ساهم بشكل حاسم في فوز رويال أنتويرب بثنائية الدوري وكأس الرابطة في بلجيكا. وتبلغ القيمة السوقية للاعب حاليا 20 مليون يورو.



وارتبط اسم فاريلا في الأيام الماضية ببرشلونة، وتحديدا بعد المباراة التي جمعت بورتو والبارسا بالبرتغال.



واعترفت بعض المصادر في برشلونة، بأن فاريلا يُتابع جيدًا، لكنه ليس أولوية.

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