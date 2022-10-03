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الإثنين، 03-10-2022 02:47 م

5 غيابات في قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان

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الوكيل الإخباري - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة إنتر ميلان المقرر لها، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت اختيارات تشافي غياب كل من: فرينكي دي يونج - جول كوندي - رونالد أراوخو - هيكتور بيليرين - ممفيس ديباي.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

تير شتيجن - بيكيه - بوسكيتس - ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - كريستنسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبرتو - رافينيا - إريك جارسيا - إيناكي بينا - بالدي - كاسادي - جافي - بابلو توري - تيناس.

يذكر أن برشلونة وإنتر ميلان يحتلان وصافة المجموعة الثالثة في دوري الأبطال بنفس الرصيد (3 نقاط).

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