الإثنين 2025-09-29 11:54 م
 

الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء

الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء
الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء
 
الإثنين، 29-09-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء، مشيرة إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.اضافة اعلان


ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد من:

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خلال ساعات النهار، خاصة في مناطق البادية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

الكشف عن الرسالة التي بسببها اعتُقل رئيس مكتب بن غفير

فلسطين الكشف عن الرسالة التي بسببها اعتُقل رئيس مكتب بن غفير

وزير العمل يبحث مع مدير "الإيدسمو" التعاون المشترك

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع مدير "الإيدسمو" التعاون المشترك

الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء

الطقس الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء

ا

فلسطين النص الكامل لخطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035

منوعات ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035

ل

أخبار محلية إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة 20 دينارا

ت

أخبار محلية الكرك: أصحاب مشاريع ومهتمون بالشأن السياحي يدعون لوضع خطط لدراسة التحديات



 
 





الأكثر مشاهدة