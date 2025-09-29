الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء

11:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء، مشيرة إلى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.





ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، بينما يبقى لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت الأرصاد من:



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خلال ساعات النهار، خاصة في مناطق البادية.