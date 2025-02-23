 
الأحد 2025-02-23 06:37 م
 

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص طقس الليلة وصباح الاثنين

الصقيع
صقيع
الأحد، 23-02-2025 04:56 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه يتوقع الليلة القادمة والصباح الباكر ليوم الاثنين استمرار الانخفاض الحاد في درجات الحرارة السطحية، مع تسجيل قيم دون الصفر في العديد من المناطق، مما يزيد من فرص تشكل الصقيع والانجماد.اضافة اعلان


ودعت  المزارعين والسائقين وجميع المواطنين إلى توخي الحذر من خطر الانجماد والصقيع الليلة القادمة وصباح غدٍ الاثنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
 
gnews

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