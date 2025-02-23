تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بخصوص طقس الليلة وصباح الاثنين

ودعت المزارعين والسائقين وجميع المواطنين إلى توخي الحذر من خطر الانجماد والصقيع الليلة القادمة وصباح غدٍ الاثنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
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