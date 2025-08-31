وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت
-
أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
أجواء حارة نسبيًا اليوم وغدًا