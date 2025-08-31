الأحد 2025-08-31 09:38 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأحد، صيفيا معتدلا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 17، وفي مناطق البادية 35 - 19، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 38 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

 
 
