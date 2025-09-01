الإثنين 2025-09-01 08:45 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، فيما يكون حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة،
العاصمة عمان
 
الإثنين، 01-09-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، فيما يكون حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


التحذيرات ليوم الاثنين :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير بين 6 مركبات في نفق دوار الداخلية - صور

ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ

فلسطين ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة بشكل طارئ

غزة

فلسطين 8 شهداء في غارات إسرائيلية على منزلين بمدينة غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يرد على شائعات وفاته

قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة

فلسطين قصف إسرائيلي متواصل على مدينة غزة

مستشفى شهداء الأقصى

فلسطين مستشفى شهداء الأقصى بغزة: نواجه أزمة حادة وخطيرة

حماس

فلسطين حماس تدعو منظمات إقليمية ودولية للتحرك لوقف جرائم الإبادة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 





الأكثر مشاهدة