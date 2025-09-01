تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الطقس صيفي عادي في أغلب المناطق، فيما يكون حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان



لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة