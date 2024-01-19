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الجمعة، 19-01-2024 09:04 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

طقس


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وتصبح الأجواء باردة بوجه عام ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً في خليج العقبة وباردة أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 6-7 درجات مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 14، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.


 




 

 


 

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