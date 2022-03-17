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الخميس، 17-03-2022 06:12 ص

أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم

شتاء٢


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليــــــــلاً: تسود أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول  والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

خليج العقبة:
   الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة



 




 

 


 

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