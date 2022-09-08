ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على الحرارة، لتسجل درجات الحرارة العظمى أعلى معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليـــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة ورطبة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب.